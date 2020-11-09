Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:44Заразились
на 09.11В России 1 796 132+21 798В мире 50 395 314+562 639

В Госдуме призвали судить виновных в том, что над Арменией сбили российский Ми-24

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Виновные в том, что российский ударный вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве Армении, должны понести наказание, заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

"Данный факт требует разбирательства, выяснения всех фактов и обстоятельств произошедшего и придания виновных суду, невзирая на ранги, должности виновных со стороны Азербайджана", - сказал Швыткин "Интерфаксу" в понедельник.

Он также считает, что, "к великому сожалению, данный факт в определенной степени ляжет тенью на взаимоотношения Азербайджана и России - все-таки погибли люди, и никакая компенсация не может заменить человеческие жизни".

Ранее в МИД Азербайджана заявили, что азербайджанские военные случайно сбили российский военный вертолет Ми-24 над территорией Армении. "Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны", - отметили в МИД. Азербайджан заявил о готовности выплатить компенсацию.

Российский ударный вертолет Ми-24 в понедельник был сбит в воздушном пространстве Армении вне зоны боевых действий, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Двое российских военнослужащих погибли, еще один получил ранения. Ми-24 был сбит с земли из переносного зенитного ракетного комплекса, отметили в Минобороны РФ.

Инцидент произошел 9 ноября около 17:30 по московскому времени. Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армении в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан), сказали в Минобороны РФ.

Госдума Россия Армения Азербайджан Ми-24

Новости по теме

Новости

Трамп отправил в отставку главу Пентагона

Выборы в США - 2020

Генсек ООН поздравил Байдена с избранием президентом США

Азербайджан извинился за "случайно сбитый" российский Ми-24

Азербайджан извинился за "случайно сбитый" российский Ми-24

В Армении сбит российский вертолет Ми-24

В Армении сбит российский вертолет Ми-24

Армянская оппозиция потребовала отставки Пашиняна из-за Карабаха

Армянская оппозиция потребовала отставки Пашиняна из-за Карабаха

У Зеленского обнаружили коронавирус

У Зеленского обнаружили коронавирус

В Крыму откроется первая зарубежная дипмиссия

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Цена Brent взлетела до $43,45 за баррель

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Карабахе сообщили о войсках Азербайджана на подступах к столице НКР

В Карабахе сообщили о войсках Азербайджана на подступах к столице НКР
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');