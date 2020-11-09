В Госдуме призвали судить виновных в том, что над Арменией сбили российский Ми-24

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Виновные в том, что российский ударный вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве Армении, должны понести наказание, заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

"Данный факт требует разбирательства, выяснения всех фактов и обстоятельств произошедшего и придания виновных суду, невзирая на ранги, должности виновных со стороны Азербайджана", - сказал Швыткин "Интерфаксу" в понедельник.

Он также считает, что, "к великому сожалению, данный факт в определенной степени ляжет тенью на взаимоотношения Азербайджана и России - все-таки погибли люди, и никакая компенсация не может заменить человеческие жизни".

Ранее в МИД Азербайджана заявили, что азербайджанские военные случайно сбили российский военный вертолет Ми-24 над территорией Армении. "Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны", - отметили в МИД. Азербайджан заявил о готовности выплатить компенсацию.

Российский ударный вертолет Ми-24 в понедельник был сбит в воздушном пространстве Армении вне зоны боевых действий, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Двое российских военнослужащих погибли, еще один получил ранения. Ми-24 был сбит с земли из переносного зенитного ракетного комплекса, отметили в Минобороны РФ.

Инцидент произошел 9 ноября около 17:30 по московскому времени. Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армении в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан), сказали в Минобороны РФ.