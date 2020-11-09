Байден призвал всех американцев носить маски

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Победивший на выборах президента США демократ Джо Байден в понедельник призвал жителей страны носить маски для сдерживания распространения коронавируса, подчеркнув, что эти средства индивидуальной защиты не являются символом принадлежности к какой-либо партии.

"Я прошу вас, носите маски. Маска - это не политическое заявление, это хорошее начало объединения страны", - сказал Байден, выступая в Уилмингтоне (штат Делавэр).

"Неважно, за кого вы проголосовали, неважно, в какой вы партии. Мы можем спасти десятки тысяч жизней, если все просто будут носить маску в течение следующих нескольких месяцев", - добавил он.

По его словам, несмотря на новости об успешных испытаниях потенциальной вакцины от коронавируса, "ношение масок является единственным наиболее эффективным способом", способным остановить распространение COVID-19.

Байден заявил, что принимает на себя руководящую роль в борьбе с пандемией до инаугурации 20 января 2021 года.

Байден сделал критику борьбы Дональда Трампа с пандемией одной из центральных тем своей предвыборной кампании, сосредоточившись на нежелании президента полностью поддержать масочный режим.

"Что это за подход в стиле мачо: мол, "я не собираюсь носить маску!" Ради Бога, будь патриотом", - говорил он.

Трамп отказывался носить маску на публике, не принуждая к этому других. По его словам, это - личный выбор каждого человека. Ряд СМИ неоднократно критиковали такую позицию президента.