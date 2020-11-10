Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:44Заразились
на 09.11В России 1 796 132+21 798В мире 50 395 314+562 639

Турецкие миротворцы будут работать в Карабахе вместе с российскими

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будет работать совместная миротворческая миссия России и Турции.

Алиев заявил об этом на совместной видеоконференции с российским президентом Владимиром Путиным, которую показал государственный азербайджанский телеканал AzTV.

По мнению Алиева, этот новый формат сотрудничества связан не только с урегулированием конфликта, но и с деятельностью по дальнейшему развитию.

"Поэтому одним из пунктов заявления является открытие всех транспортных коммуникаций. Это принесет пользу всем странам региона", – сказал Алиев.

Президент Азербайджана выразил признательность президентам России и Турции за участие в урегулировании конфликта.

В обращении к азербайджанскому народу Алиев отметил, что "пункт 5 соглашения предусматривает, что в целях повышения эффективности контроля над выполнением сторонами конфликта договоренностей, развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня. Это новый механизм контроля, в котором будут представлены Россия и Турция. Тем самым Турция будет играть роль в будущем урегулировании конфликта".

Азербайджан Турция Россия Армения Нагорный Карабах

Новости по теме

Новости

Канал Fox прервал показ выступления пресс-секретаря Белого дома

Демонстранты захватили здание парламента Армении

Демонстранты полностью захватили здание правительства Армении

Демонстранты полностью захватили здание правительства Армении

Российские миротворцы войдут в Нагорный Карабах

В здание правительства Армении ворвались демонстранты

Армения, Россия и Азербайджан подписали заявление о прекращении войны

Армения, Россия и Азербайджан подписали заявление о прекращении войны

Почти 70 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

В Госдуме призвали судить виновных в том, что над Арменией сбили российский Ми-24

Трамп отправил в отставку главу Пентагона

Выборы в США - 2020

Генсек ООН поздравил Байдена с избранием президентом США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');