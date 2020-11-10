Что случилось этой ночью: вторник, 10 ноября

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Армения, Россия и Азербайджан подписали заявление о прекращении войны. Армения выведет войска из Карабаха, а Азербайджан присоединит часть его территории. Район Степанакерта будут контролировать миротворцы из России и Турции.

– Протестующие в Ереване избили спикера армянского парламента. Они пытались пообщаться с премьер-министром Николом Пашиняном у него дома, но полиция этого не допустила. Перед избиением спикера демонстранты ворвались в здание парламента и разгромили зал заседаний.

– Газпром потребовал от Польши повысить плату за газ. Перед этим польская компания просила понизить цены. Ранее Польша пыталась помешать строительству газопровода "Северный поток-2".

– Канал Fox прервал показ выступления пресс-секретаря Белого дома. Пресс-секретарь Кейли Макинани обвинила Демократическую партию в потакании мошенничеству и незаконному голосованию. Обычно канал Fox показывает выступления сотрудников Белого дома без купюр.