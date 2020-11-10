Канал Fox прервал показ выступления пресс-секретаря Белого дома

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Телеканал Fox News в понедельник прервал трансляцию пресс-конференции предвыборного штаба президента Дональда Трампа, во время которой пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани обвинила демократов в "приветствии" мошенничества и незаконного голосования.

"Она заявляет, что другая сторона приветствует мошенничество и приветствует незаконное голосование. Если у нее нет больше деталей, чтобы подтвердить это, я не могу в хорошем настроении продолжать показывать вам это", – сказал ведущий Fox News в эфире, после чего трансляция пресс-конференции прервалась.

Канал Fox News считается прореспубликанским, а президент Трамп избирался как раз от республиканской партии. Обычно канал Fox News непрерывно показывает все пресс-конференции и митинги Трампа независимо от заявлений.

Макинани заявила на пресс-конференции, что выборы "не закончены" и что республиканцы "только начали процесс точного и честного подсчета голосов". Она обвинила демократов в том, что они выступают против законов об удостоверении личности избирателей, а также препятствуют наблюдателям следить за подсчетом бюллетеней.

Голосование в США состоялось 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов. Многие мировые лидеры поздравили его с победой.

Действующий президент и соперник Байдена на выборах Дональд Трамп не согласен с этим и намерен оспорить результаты голосования в нескольких штатах в судебном порядке.