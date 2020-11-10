Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:44Заразились
на 09.11В России 1 796 132+21 798В мире 50 395 314+562 639

Канал Fox прервал показ выступления пресс-секретаря Белого дома

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Телеканал Fox News в понедельник прервал трансляцию пресс-конференции предвыборного штаба президента Дональда Трампа, во время которой пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани обвинила демократов в "приветствии" мошенничества и незаконного голосования.

"Она заявляет, что другая сторона приветствует мошенничество и приветствует незаконное голосование. Если у нее нет больше деталей, чтобы подтвердить это, я не могу в хорошем настроении продолжать показывать вам это", – сказал ведущий Fox News в эфире, после чего трансляция пресс-конференции прервалась.

Канал Fox News считается прореспубликанским, а президент Трамп избирался как раз от республиканской партии. Обычно канал Fox News непрерывно показывает все пресс-конференции и митинги Трампа независимо от заявлений.

Макинани заявила на пресс-конференции, что выборы "не закончены" и что республиканцы "только начали процесс точного и честного подсчета голосов". Она обвинила демократов в том, что они выступают против законов об удостоверении личности избирателей, а также препятствуют наблюдателям следить за подсчетом бюллетеней.

Голосование в США состоялось 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов. Многие мировые лидеры поздравили его с победой.

Действующий президент и соперник Байдена на выборах Дональд Трамп не согласен с этим и намерен оспорить результаты голосования в нескольких штатах в судебном порядке.

США Кейли Макинани

Новости по теме

Новости

Турецкие миротворцы будут работать в Карабахе вместе с российскими

Демонстранты захватили здание парламента Армении

Демонстранты полностью захватили здание правительства Армении

Демонстранты полностью захватили здание правительства Армении

Российские миротворцы войдут в Нагорный Карабах

В здание правительства Армении ворвались демонстранты

Армения, Россия и Азербайджан подписали заявление о прекращении войны

Армения, Россия и Азербайджан подписали заявление о прекращении войны

Почти 70 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

В Госдуме призвали судить виновных в том, что над Арменией сбили российский Ми-24

Трамп отправил в отставку главу Пентагона

Выборы в США - 2020

Генсек ООН поздравил Байдена с избранием президентом США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');