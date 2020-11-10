Российские миротворцы начали размещаться в Нагорном Карабахе

Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Российский миротворческий контингент размещается в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Активные боевые действия по всей протяженности фронта (в зоне карабахского конфликта - ИФ) прекращены. С 6:00 сохраняется относительное затишье. Российский миротворческий контингент размещается в Арцахе (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ)", - написала Степанян в фейсбуке во вторник.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, азербайджанские военные начали "контрнаступательную операцию" в ответ на провокации с армянской стороны. Со своей стороны Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанскими войсками города Шуша (арм. Шуши), одного из ключевых в Нагорном Карабахе, находящегося в нескольких километрах от столицы НКР Степанакерта. На следующий день пресс-секретарь президента НКР сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Алиев и премьер Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с полуночи 10 ноября по московскому времени. Согласно этому заявлению, подразделения Вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

Российские миротворцы будут развернуты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией. Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будет осуществляться совместная миротворческая миссия России и Турции.