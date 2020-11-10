Восьмой самолет с российскими миротворцами вылетел в Карабах

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Восьмой самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетел в Нагорный Карабах с аэродрома Ульяновск-Восточный, сообщает Минобороны РФ.

"На борту воздушного судна - личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспонтеры", - говорится в сообщении.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается российский миротворческий контингент из 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Его основу составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора будут выставлены российские наблюдательные посты. Для управления миротворческой операцией в районе города Ханкенди (Степанакерт) развертывается командование российских миротворческих сил.

В ночь на 10 ноября президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян сделали заявление о том, что с нуля часов 10 ноября будет полностью прекращен огонь и боевые действия в Нагорном Карабахе, а войска Азербайджана и Армении остановятся на занимаемых позициях. Путин сообщил, что вдоль линии соприкосновения в Карабахе будут развернуты российские миротворческие силы.

В Азербайджане начались праздничные гуляния, а в Армении оппозиция потребовала отменить это соглашение. В Ереване протестующие захватили здание правительства и разгромили кабинет премьер-министра Никола Пашиняна.