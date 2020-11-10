Лукашенко пригрозил ликвидировать частные компании за отказ создать профсоюз

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Если белорусские частные предприятия не создадут профсоюзы до конца 2020 года, они будут ликвидированы, предупредил президент Александр Лукашенко. Как передает "БелТА", он сказал это на встрече с лидером Федерации профсоюзов Белоруссии Михаилом Ордой.

При этом участие в профсоюзе для работников не будет обязательным, добавил он.

"Шутить мы не будем больше. Мы видим, как некоторые себя повели и взяли курс на уничтожение государства и государственности в нашей стране. Ладно, это мы разберем по отдельным направлениям. Но профсоюзные организации должны быть созданы. И вы от этого отступать ни в коем случае не должны", - заявил Лукашенко.

На этой же встрече он отметил, что в целом на Белоруссию и на профсоюзы, в частности, осуществляется давление.

"Кто-то уйдет из профсоюзов. Мизерное количество по сравнению с той численностью, которая у вас есть. Кто-то захотел выйти - пусть выходит, - сказал президент. - Это дело каждого. Кто-то захотел уехать - пусть уезжает, не надо никого держать. Вот сегодня пришла информация из Латвии. Некоторые туда уехали, позвали их туда. И где они сейчас живут в этой стране? В какой-то резервации за два с половиной доллара в день. Где миллионы, которые обещали, или хотя бы тысячи долларов?"