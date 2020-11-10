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Командование российских миротворцев в Карабахе прибыло в Армению

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Командование российского миротворческого контингента, который будет нести службу в Нагорном Карабахе, прибыло в Армению, сообщили в Минобороны РФ.

"Самолет военно-транспортной авиации Ил-76 с офицерами командования российских миротворческих сил приземлился в аэропорту Эребуни. В настоящее время идет подготовка к приему самолетов военно-транспортной авиации с подразделениями 15-й миротворческой бригады", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.

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В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с полуночи 10 ноября по московскому времени. Согласно этому заявлению, подразделения Вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

Российские миротворцы будут развернуты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией. При этом Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будет осуществляться совместная миротворческая миссия России и Турции.

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Минобороны РФ Армения Нагорный Карабах

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