Три самолета с российскими миротворцами прибыли на аэродром в Армении

Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Три самолета военно-транспортной авиации Ил-76 с миротворцами из РФ приземлились на аэродроме Эребуни (российская авиабаза в Армении), сообщили в Минобороны России.

"Самолеты военно-транспортной авиации доставили более 80 военнослужащих, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи", - заявили в ведомстве во вторник.

Там сообщили, что ранее самолет ВТА Ил-76 доставил на аэродром офицеров командования российских миротворческих сил.

Как сообщалось, для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Основу российского контингента составят подразделения 15-ой отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.