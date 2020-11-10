Три самолета с российскими миротворцами прибыли на аэродром в Армении
Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Три самолета военно-транспортной авиации Ил-76 с миротворцами из РФ приземлились на аэродроме Эребуни (российская авиабаза в Армении), сообщили в Минобороны России.
"Самолеты военно-транспортной авиации доставили более 80 военнослужащих, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи", - заявили в ведомстве во вторник.
Там сообщили, что ранее самолет ВТА Ил-76 доставил на аэродром офицеров командования российских миротворческих сил.
Как сообщалось, для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Основу российского контингента составят подразделения 15-ой отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.