Служащих Белого дома призвали пока не передавать дела команде Байдена

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Власти США потребовали от глав федеральных агентств пока что не сотрудничать с командой кандидата от демократов Джо Байдена в вопросе передачи власти в стране, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на представителя властей.

Официальным лицам администрации, готовившим информационные бюллетени и офисные места для "переезда" команды Байдена уже на этой неделе, сказали, что передача власти не будет признана администрацией до подтверждения победы демократов Управлением служб общего назначения, которое запускает передачу власти.

Высокопоставленный представитель администрации на правах анонимности сообщил изданию, что служащим велели игнорировать заявления СМИ и дожидаться официального уведомления властей.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Дональд Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражение. Он инициировал ряд судебных исков, чтобы добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.