Техас стал первым штатом в США с более чем 1 млн случаев COVID-19

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Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Техас стал первым штатом в США, где за время пандемии зафиксировали более 1 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, отслеживающий такую статистику.

За минувшие сутки в штате выявили 10,8 тыс. новых случаев, 94 инфицированных скончались.

На втором месте в США по заболеваемости - Калифорния. С начала пандемии коронавируса там подтвердили 991 тыс. случаев инфицирования.

Во Флориде насчитывают 852 тыс. случаев COVID-19 за время пандемии, в штате Нью-Йорк - 536 тыс.

В общей сложности в США зарегистрировали более 10 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, почти 240 тыс. человек скончалось.