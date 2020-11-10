S7 запустит чартеры во Францию, Испанию и Италию без туристов

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Авиакомпания S7 сообщила, что с разрешения Росавиации запустит чартерные рейсы из Москвы в некоторые города Испании, Франции и Италии. Однако туристы не смогут ими воспользоваться.

Право летать этими чартерами пока есть только у того, кому разрешены перелеты в условиях пандемии.

В частности, вылететь из Москвы в Европу смогут граждане стран назначения, стран Евросоюза и Шенгенского соглашения или те, у кого есть там вид на жительство. Обратные рейсы доступны гражданам России и иностранцам, у которых есть право на въезд в Россию.

До посадки на рейс иностранцы должны будут предъявить на контроле справку с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус со сроком действия не более 72 часов, предупредила компания.

На 13 ноября S7 запланировала рейс в Аликанте, 14 ноября - в Верону и Ниццу, 15 ноября - в Париж и Барселону.