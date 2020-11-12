Экс-кандидат в президенты США Сандерс готов работать в администрации Байдена

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Сенатор Берни Сандерс, выступавший основным соперником Джо Байдена при выдвижении Демократической партией кандидата в президенты, заявил, что готов занять пост министра труда в новом правительстве, если ему будет предложено.

"Если у меня будет портфель, который позволит мне выступать и бороться за семьи рабочих, буду ли я это делать? Да, буду", - сказал он телеканалу CNN.

В ответ на вопрос о том, видит ли он себя на посту министра труда, Сандерс ответил: "Правда в том, что я готов делать все возможное для того, чтобы защищать рабочие семьи этой страны, который сейчас испытывают огромное давление. Будет ли это в сенате, или же в администрации Байдена, кто знает? Давайте посмотрим, как все получится".

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Согласно оценкам американских СМИ, победу одержал демократ Джо Байден, лидеры ряда стран уже поздравили его. В то же время нынешний президент США, республиканец Дональд Трамп заявляет о многочисленных нарушениях и через суды пытается опротестовать итоги голосования в ряде штатов.