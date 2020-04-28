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Хилари Клинтон официально поддержала кандидатуру Байдена на пост президента

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США на выборах 2016 года и экс-госсекретарь Хилари Клинтон во вторник заявила о поддержке кандидатуры бывшего вице-президента, демократа Джо Байдена в президенты.

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"Я очень рада быть частью вашей кампании не только для поддержки (кандидатуры Байдена - ИФ), но и для того, чтобы осветить многие вопросы, которые поставлены на карту на этих президентских выборах", - сказала Клинтон в видеобеседе с Байденом.

Байден ранее заручился поддержкой сенаторов Берни Сандерса и Элизабет Уоррен, бывшего президента США Барака Обамы и спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Хилари Клинтон является супругой экс-президента США Билла Клинтона. В период с 2009 по 2013 год Клинтон занимала пост госсекретаря США.

В 2015 году Клинтон объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента от Демократической партии. Она являлась главным соперником нынешнего президента США Дональда Трампа на выборах 2016 года.

Хилари Клинтон Джо Байден США

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