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В Карабах из России доставлены ударные и транспортные вертолеты

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В российской миротворческой операции в Нагорном Карабахе задействуют военно-транспортные вертолеты Ми-8 и ударные Ми-24, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

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"Самолетами военно-транспортной авиации Ан-124 "Руслан" на аэродром в Ереване доставлено восемь вертолетов армейской авиации ВКС России Ми-8 и Ми-24. Вертолеты будут задействованы в проведении миротворческой операции для осуществления воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также для доставки материально-технического имущества и личного состава миротворческого контингента в труднодоступные районы", - говорится в сообщении.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент РФ в количестве 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу российского контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Предусмотрено создание российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

Для управления миротворческой операцией в районе Ханкенди развертывается командование российских миротворческих сил.

Азербайджан Армения Нагорный Карабах

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