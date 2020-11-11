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16 наблюдательных постов выставят в зоне карабахского конфликта

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Шестнадцать наблюдательных постов будут выставлены вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.

"В целях контроля соблюдения договоренностей между Арменией и Азербайджаном планируется выставление 16 наблюдательных постов в зонах ответственности "Север" и "Юг", - сказал Рудской на брифинге в среду. По его словам, на эти посты возлагается "сбор информации о случаях нарушения режима прекращения огня, оперативное доведение этих данных до командования миротворческих сил, а также поддержание безопасности движения транзитного транспорта и пресечение противоправных действий в отношении мирного населения".

"Это будет способствовать скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев", - отметил Рудской.

По его словам, российские миротворцы в зоне конфликта взяли под контроль Лачинский коридор (соединяет Нагорный Карабах с территорией Армении) и участок дороги Лачин - совхоз Лысогорский и выставили там временные наблюдательные посты.

Рудской отметил, что "подразделения первого миротворческого батальона 15-й отдельной мотострелковой бригады после разгрузки на аэродроме Эребуни, совершили 300-километровый марш и завершают сосредоточение в районе населенного пункта Горис".

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Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, азербайджанские военные начали "контрнаступательную операцию" в ответ на провокации с армянской стороны. Со своей стороны Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

9 ноября пресс-секретарь президента НКР сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над Шуши - одним из ключевых городов в Нагорном Карабахе, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении приняли трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 00:00 10 ноября по московскому времени. Войска Азербайджана и Армении должны были остановиться на занимаемых ими позициях. Также предполагалось, что российские миротворцы будут развернуты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией.

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Хроника 27 сентября – 11 ноября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах Минобороны РФ

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