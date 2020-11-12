В Карабах отправили еще два самолета с российскими миротворцами

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Еще два самолета Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетели в Армению, сообщило Минобороны РФ.

Там сообщили, что на борту воздушных судов помимо личного состава находятся бронетранспортеры и материальные средства.

"С 10 ноября самолеты Ил-76 и Ан-124 доставили в Армению более 750 военнослужащих, а также более 110 единиц техники - бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости и средства материально-технического обеспечения", - сообщили в Минобороны.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается российский миротворческий контингент из 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора планируется выставить российские наблюдательные посты.