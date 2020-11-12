Экс-сотрудники спецслужб США рекомендовали признать победу Байдена

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Порядка 150 бывших сотрудников Национальной службы безопасности США в четверг направили послание Управлению общих служб США (GSA) с призывом официально объявить Джо Байдена избранным президентом, а его напарницу Камалу Харрис - избранным вице-президентом США для того, чтобы они могли иметь доступ к соответствующей конфиденциальной информации.

По их мнению, "это необходимо для решения актуальных вопросов национальной безопасности, а также ежедневных брифингов, представляемых президенту, и рассмотрения решений по возможному использованию военной силы".

"В этот момент неопределенности мы должны оставить в стороне политические соображения. Дальнейшее откладывание возможности команды Байдена иметь доступ к ежедневному брифингу для президента и другой информации по национальной безопасности, а также ресурсам (информации - ИФ) ставит под угрозу преемственность и подготовленность национального руководства", - говорится в послании.

Документ подписали 142 экс-сотрудника служб безопасности, в том числе бывший глава Минобороны США Чак Хэйгл, бывший директор АНБ и ЦРУ Майкл Хайден, бывшая постпред США при ООН Саманта Пауэр. Среди подписавших послание есть и бывшие чиновники в администрации Трампа, в частности, бывший посол США в Ираке Дуглас Силлиман, бывший посол в Великобритании Льюис Люкенс, бывший начальник отдела по борьбе с терроризмом в Национальном совете безопасности и ряд других.

Послание было составлено в свете того, что президент США Дональд Трамп отказывается принимать поражение на выборах, таким образом, впервые за 20 лет приостановлен процесс перехода власти.

Американское издание Politico напоминает, что, по закону США, администратор GSA Эмили Мёрфи, которую назначил Трамп, должна формально признать Байдена избранным президентом прежде, чем его команде разрешат взаимодействовать со спецслужбами и набирать сотрудников в новую администрацию, которая также включает и аппарат национальной безопасности.

Ранее в четверг агентство Associated Press сообщило, что противники США могут воспользоваться ситуацией, связанной с тем, что администрация Трампа не дает Джо Байдену доступа к разведывательной информации, в силу чего он не сможет подготовиться к возможным вызовам, влияющим на национальную безопасность.

Среди острых проблем, о которых Байдена следует информировать ежедневно, агентство, ссылаясь на мнение экспертов, называет, в том числе, вопрос о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

"Если Трамп не продлит или не заключит новое соглашение о ядерных вооружениях с Россией до дня инаугурации, у Байдена будет всего 16 дней, на то, чтобы принять меры до истечения срока действия последнего договора, ограничивающего два крупнейших ядерных арсенала в мире. Возможно, американские разведчики выявили лакомые кусочки о "красных линиях" русских на переговорах или об оружии, которое они действительно хотят держать вне договора", - пишет АР.

Доступ Байдена к развединформации может помочь ему также выработать возможный ответ Северной Корее, которая "практикует запуски ракет или проведения ядерных испытаний незадолго до или после вступления в должность новых президентов США", добавляет агентство.

Специалисты по национальной безопасности и разведке "надеются, что Трамп передумает", ссылаясь на необходимую готовность нового президента противостоять любым вопросам национальной безопасности в первый же день, сообщает АР.

Агентство приводит высказывания политиков, которые считают, что такая позиция Трампа может серьезно повлиять на национальную безопасность Соединенных Штатов.

"Наши противники не ждут, когда произойдет переход. Джо Байден должен получать ежедневную сводку для президента начиная с сегодняшнего дня. Он должен знать, каковы последние угрозы, и начать планировать соответственно. Речь идет не о политике, а о национальной безопасности", - заявил бывший представитель Республиканской партии Мичигана Майк Роджерс, который был ранее также председателем Комитета по разведке Палаты представителей.

Как ранее сообщала газета The Washington Post со ссылкой на представителя администрации, власти США потребовали от глав федеральных агентств пока что не сотрудничать с командой кандидата от демократов Джо Байдена по вопросам передачи власти в стране.

Это касается и национальной разведки, которая не проводит брифинги для Байдена, и госдепартамента, который не передает Байдену послания зарубежных лидеров, поступающие в его адрес, поскольку администрация закрыла демократическому кандидату в президенты доступ к ресурсам внешнеполитического ведомства.

Ранее на этой неделе Байден заявил, что пока не начал получать каждодневную президентскую сводку - секретный документ, который составляется каждое утро для президента и его главных советников офисом директора Национальной разведки. В этом документе сообщают о главных угрозах национальной безопасности и глобальных горячих точках. Несмотря на это, Байден заверил, что "нет необходимости" получать эту сводку, хоть она бы и была "полезной".

Politico в свою очередь отмечает, что избранным президентам традиционно предоставляется доступ к этому документу, чтобы они были в курсе самых серьезных угроз, с которыми сталкивается и устранили любые пробелы в знаниях, которые могут поставить под угрозу национальную безопасность.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее. Однако, на основании имеющихся данных, 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к нации объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.