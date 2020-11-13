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Агентство по кибербезопасности США уверено в честности выборов президента

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Прошедшие в США президентские выборы были безопасными, данных о потерянных или незасчитанных голосах нет, сообщили Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности при министерстве внутренней безопасности CISA и правительственный координационный совет по инфраструктуре выборов (GCC).

"Нет никаких доказательств того, что какая-либо система голосования удалила или потеряла голоса, изменила голоса или была каким-либо образом скомпрометирована", - говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Агентства по кибербезопасности США.

В нем также выражается уверенность в безопасности и честности прошедших выборов, несмотря на "многочисленные необоснованные претензии и возможности для дезинформации о процессе выборов".

"Выборы 3 ноября были самыми безопасными в американской истории", - подчеркивается в совместном заявлении.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее. На основании имеющихся данных, 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден в обращении к нации также объявил себя победителем выборов, его уже поздравили с победой многие мировые лидеры.

Действующий президент-республиканец Дональд Трамп обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу. Трамп не признал итоги выборов и инициировал ряд судебных исков, чтобы добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.

Митинги за честные выборы в США

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Филадельфия
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США Дональд Трамп Джо Байден

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