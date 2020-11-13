NYT узнала, что Трамп задумался об участии в выборах в 2024 году

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп может объявить о своих планах баллотироваться на выборах в 2024 году, когда будет официально признана победа кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах 2020, пишет The New York Times.

По сведениям издания, президент сказал своим советникам, что если Байден в итоге победит в этом году, он серьезно подумает о том, чтобы вскоре объявить о своем намерении участвовать в выборах в 2024 году. Уточняется, что данные замечания Трамп сделал на встрече в Белом доме в среду во время беседы с несколькими советниками, многие из которых заявили ему, что шансы изменить исход выборов 2020 года крайне низки.

"Он знает, что все кончено", - сказал один из советников газете.

Ранее портал Axios сообщал, что Трамп также рассматривает возможность запуска своего собственного телеканала, который станет прямым конкурентом Fox News.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов подсчитаны, но официально результаты объявят позднее. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили Байдена победителем на выборах. Сам Байден также считает себя избранным президентом, с успехом на выборах его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.