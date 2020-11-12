Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:00Заразились
на 11.11В России 1 836 960+19 851В мире 51 456 775+542 799

Бюллетени на выборах президента США будут пересчитаны в Джорджии вручную

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Секретарь американского штата Джорджия Брэд Раффенспергер объявил в среду о том, что бюллетени, отданные в штате на выборах президента США, будут пересчитаны вручную, сообщил телеканал CBS News.

Телеканал отмечает, что такое решение принято на фоне растущего давления со стороны республиканцев, заявляющих о фактах нарушений в процессе голосования и неподобающей организации выборов.

"Это поможет выстроить доверие. Это будет и аудит, и пересчет одновременно. Это будет тяжело", - сказал Раффенспергер на пресс-конференции.

Он отметил, что его канцелярия уже расследует и продолжит расследовать все случаи нарушения на выборах.

"Каждый законный голос будет подсчитан", - подчеркнул Раффенспергер.

К настоящему моменту поступили окончательные данные из 97 округов Джорджии, в которой насчитывается 159 округов. Пока представитель демократов Джо Байден лидирует с отрывом от президента США Дональда Трампа в 14,1 тыс. голосов.

США Джорджия Дональд Трамп Джо Байден

Новости по теме

Новости

Байден назовет будущего главу аппарата Белого дома на этой неделе

Россия начала разворачивать наблюдательные посты миротворцев в Карабахе

Совместный центр по контролю за прекращением огня в Карабахе создается по итогам переговоров министров обороны РФ и Турции

Совместный центр по контролю за прекращением огня в Карабахе создается по итогам переговоров министров обороны РФ и Турции

Оппозиция не смогла отправить Пашиняна в отставку из-за отсутствия кворума

Оппозиция не смогла отправить Пашиняна в отставку из-за отсутствия кворума
Пандемия коронавируса

На Украине ввели карантин выходного дня и другие COVID-ограничения

На Украине ввели карантин выходного дня и другие COVID-ограничения

Оппозиция Армении потребовала отставки Пашиняна до полуночи среды

РФ планирует создать пункт базирования ВМФ в Красном море. Обобщение

РФ планирует создать пункт базирования ВМФ в Красном море. Обобщение

У здания правительства Армении собрались несколько тысяч протестующих

У здания правительства Армении собрались несколько тысяч протестующих

Правительство РФ предложило создать пункт базирования флота в Судане

Правительство РФ предложило создать пункт базирования флота в Судане

Эрдоган заявил о подписании протокола с РФ по центру контроля за ситуацией в Карабахе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');