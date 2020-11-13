Жители переходящей Азербайджану части Карабаха стали сжигать свои дома

Архивное фото Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Жители ряда районов непризнанной Нагорно-Карабахской республики, которые, в соответствии с трехсторонним заявлением Армении, Азербайджана и России, должны быть переданы азербайджанской стороне, сжигают свои дома.

Соответствующие видеозаписи и фотоматериалы появились соц сетях. В частности, появилось большое количество фотографий и видео, на которых жители Лачинского, Кельбаджарского, Агдамского районов, перед тем как покинуть территории, сжигают свои дома, магазины, другие постройки.

Армяне, живущие в окружающих Нагорный Карабах районах, которые скоро должны перейти под контроль Азербайджана, массового бегут оттуда, некоторые при этом поджигают свои дома. pic.twitter.com/dA7jnZBAG6 — bbcrussian (@bbcrussian) November 12, 2020

Карабах, Кельбаджар. Армяне покидают и сжигают свои дома, чтобы они не достались азербайджанцам. pic.twitter.com/1EJdq6kHkp — Анфиса (@anfisa_a_n) November 13, 2020

🔥Армянские жители Кельбаджара сжигают свои дома и покидают территории, чтобы азербайджанцы не остались. #Карабах pic.twitter.com/EOKk8X2nQV — Leyla Mammadova 🇦🇿 (@LeylaMammadovai) November 12, 2020

В соответствии с трехсторонним соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район.

В ночь на 10 ноября после того, как премьер Армении Никол Пашинян совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану, в Армении начались беспорядки и протесты. В Ереване соглашение было воспринято как капитуляция.

В столице Армении продолжаются массовые акции протеста с требованием отставки Пашиняна. В пятницу в Ереване намечен новый митинг оппозиции с требованием отставки премьера.