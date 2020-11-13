"Цепочки солидарности" выстроились в Минске в память о погибшем оппозиционере

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Сторонники белорусской оппозиции провели акции в разных районах Минска в память об оппозиционере Романе Бондаренко. Он погиб после потасовки с неизвестными, которые пытались срезать белые и красные ленты (символ оппозиции) в одном из дворов города.

Акции в белорусской столице начались в 12:00 с минуты молчания. По информации СМИ и телеграм-каналов, люди в разных районах города выстраивались в цепочки возле дорог. У некоторых с собой были бело-красно-белые флаги. Проезжающие мимо автомобили сигналили.

Как сообщают очевидцы, такие акции прошли в микрорайонах Уручье, Восток, Малиновка, Лебяжий, Зеленый Луг, Чижовка, вдоль проспекта Независимости, проспекта Дзержинского, проспекта Победителей, недалеко от станций метро "Немига", "Пушкинская".

Работники белорусских предприятий обнародовали видео своих акций в память о Бондаренко. Среди них – Минский тракторный завод, "Керамин", БЖД. Минуты молчания прошли в ряде больниц и университетов.

Кроме того, со вчерашнего вечера минчане несут цветы во двор дома, где жил активист. Этот двор в Минске называют "площадью перемен".

Акции прошли и в других городах Белоруссии. Среди них Жодино, Кобрин, Лида, Солигорск, Новогрудок.

Бондаренко вышел во двор своего дома в Минске вечером 11 ноября, когда неизвестные в масках приехали снимать бело-красно-белые ленточки с забора. Началась потасовка. Очевидцы рассказали, что Романа с силой оттолкнули, он ударился головой. Потом парня увезли на микроавтобусе. Через полтора часа его доставили в больницу с отеком мозга. Была проведена операция, но молодой человек умер 12 ноября.

После того, как стало известно о гибели Бондаренко, граждане Минска устроили вечер его памяти, принесли цветы, зажгли свечи, провели минуту молчания. Больше пяти часов вплоть до полуночи люди со всего Минска приезжали на место происшествия.

Генеральный викарий Минско-Могилёвской архиепархии и ответственный за СМИ в белорусском католическом епископате епископ Юрий Кособуцкий сообщил, что 13 ноября в Красном костеле состоится месса в память о погибшем.