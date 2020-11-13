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Эстония призвала к новым санкциям против Минска из-за гибели активиста

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Эстония предложила ввести новые санкции в отношении официальных лиц Белоруссии в связи с гибелью в Минске гражданского активиста Романа Бондаренко, сообщила в пятницу пресс-служба эстонского МИД.

"Эстония планирует при сотрудничестве с рядом других государств представить на уровне Европейского союза предложение о введении дополнительных санкций в отношении официальных лиц Белоруссии. Убийство Бондаренко является ужасающим преступлением, и на это должны последовать новые санкции", - заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Глава МИД выразил глубокое соболезнование семье и близким Бондаренко. "Наши мысли сейчас с народом Белоруссии, глубоко затронутым этим событием. Подобные случаи не могут оставаться без наказания, и виновных необходимо привлечь к ответственности", - считает Рейнсалу.

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Как отмечает пресс-служба МИД Эстонии, Бондаренко получил 11 ноября тяжелые травмы в результате действий силовых структур в Минске и позже умер в больнице.

По данным портала tut.by, активный житель "двора перемен" Роман Бондаренко вышел во двор вечером 11 ноября, когда неизвестные в масках приехали снимать бело-красно-белые ленточки с забора. Началась потасовка. Очевидцы заявили, что Романа с силой оттолкнули, он ударился головой. Потом его увезли на микроавтобусе. Через полтора часа избитого Бондаренко доставили в больницу с отеком мозга. Была проведена операция, молодой человек находился в критическом состоянии и умер вечером 12 ноября.

В свою очередь СК Белоруссии сообщает, что, "11 ноября в милицию поступило сообщение о драке между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими. Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения". Там отметили, что при госпитализации у него наряду с травмами диагностировали алкогольную интоксикацию, а на следующий день мужчина скончался.

Эстония Белоруссия Роман Бондаренко

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