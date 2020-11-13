Лукашенко допустил восстановление в вузах отчисленных за протесты студентов

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил выработать механизм восстановления в вузах студентов, отчисленных за участие в акциях протеста, под соответствующие гарантии.

В интервью журналистам Лукашенко сообщил, что идёт "вал писем" с просьбами восстановить отчисленных студентов. "Я поручил соответствующим должностным лицам, парламентариям, депутатам выработать механизм. Надо вернуться когда-то к этому вопросу и посмотреть на этих отчисленных. У меня есть практика - под гарантии", - цитирует госагентство БелТА в пятницу слова Лукашенко.

По словам президента, по такому принципу - под гарантии - уже "протестунов выпускали". "Ну, выкинули мы этих 300 человек. Я не скажу, что они отмороженные и плохие. И успевают нормально, некоторые вообще очень способные люди", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, будут сформированы комиссии, куда войдут "представители вузов (молодёжные, студенческие комитеты), плюс уполномоченные ответственные". "Они соберутся и рассмотрят все эти заявления. На них же надо отвечать. Родители пишут, многие студенты пишут", - сказал президент.

Лукашенко подчеркнул, что "возможны разные методы, нам не нужна драка в обществе". "И во имя спокойствия, чтобы это все не разрасталось, мы будем использовать разные методы, чтобы люди нас поняли и чтобы мы смогли договориться. Но при этом надо помнить - закон есть закон", - заявил он.