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Лукашенко решил помешать планам студентов-оппозиционеров учиться за границей

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В Белоруссии в ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных в зарубежных вузах, заявил президент республики Александр Лукашенко в четверг.

"Я поручил правительству. В ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных за границей", - сказал Лукашенко, комментируя намерение оппозиционно настроенных студентов учиться за пределами Белоруссии. Его цитирует госагентство БелТА.

При этом он не высказал обеспокоенности в связи с возможным отъездом молодежи учиться за границу. "Кто-то хочет поехать за границу учиться. Объявляют там поляки, литовцы и прочие. Не вопрос. Завтра выпишем билеты, пусть едут. Но только в лингвистическом университете учат иностранным языкам. Поверьте, в Польше, Чехии и даже в Литве людей, которые умеют разговаривать на иностранных, английском или немецком, языках, предостаточно", - отметил Лукашенко.

"Кого-то там оставят - одного-двух человек, и то физиков, математиков, талантливых", - считает он. "Если они (белорусские студенты - ИФ) думают там учиться, им там мозги промоют, как это делают поляки нашим ребятам, которые там учатся, и они нам их подкинут как пятую колонну... Этого не будет", - сказал Лукашенко.

Он также поручил обеспечить безопасность "нормальных" студентов. "Надо же понимать, что там есть 10-15 человек (оппозиционно настроенных - ИФ) ... А остальные нормальные люди. Мы же были студентами. Один пошел, а другие идут, думают: ну как остаться - штрейкбрехерами обзовут, отщепенцами, предателями. Ну и идут толпой", - отметил Лукашенко.

"Поэтому дало возможность государство им получить образование - идите учитесь. Но еще раз говорю: надо обеспечить безопасность студентов, которые хотят учиться, а их 95% и больше, и особенно ректорам, руководству и преподавателям", - сказал он.

Александр Лукашенко Белоруссия

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