В Греции на время закроют школы из-за роста случаев COVID-19 в стране

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Власти Греции объявили о временном закрытии всех школ и детских садов на фоне распространения коронавируса в стране, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на заявление министра здравоохранения Греции Василиса Кикилиаса.

Как говорится в заявлении, греческое правительство приняло решение о приостановке работы школ до 30 ноября.

"Закрытие начальных школ - это было последнее, что мы (греческие власти - ИФ) хотели делать. Это указание на то, насколько серьезная сложилась ситуация", - объяснил министр.

При этом, напоминают СМИ, средние образовательные учреждения в Греции уже закрыты, и с прошлого понедельника учеба идет в дистанционном формате.

Между тем, большинство европейских стран, несмотря на повторный рост заболеваемости коронавирусом, предпочло оставить школы открытыми, в отличие от марта - апреля во время первого режима изоляции.

Во Всемирной организации здравоохранения ранее также предупреждали, что закрытие школ должно быть лишь самой крайней мерой.

В Греции с 7 по 30 ноября действует режим изоляции с комендантским часов с 21:00 по 5:00 по местному времени.

С конца октября смертность среди инфицированных в Греции выросла в четыре раза, а количество выявляемых посуточно случаев COVID-19 увеличилось вдвое - до примерно 3 тыс. случаев.

Всего в Греции за время эпидемии диагностировали 69 675 случаев COVID-19, скончались 997 инфицированных. Наиболее сложная обстановка складывается в городе Салоники.