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Шествие в память о погибших в Карабахе собрало тысячи людей в Ереване

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В столице Армении проходит многотысячное шествие в память о погибших в Нагорном Карабахе военнослужащих, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Люди подходят с зажженными свечами и ставят их на ступенях площади Свободы. Вскоре после этого участники со свечами в руках пойдут маршем к Матенадарану (хранилище древних рукописей). Шествие завершится в Матенадаране, где затем состоится панихида.

Акция организована оппозиционными политическими силами республики.

Ранее министерство здравоохранения Армении сообщило о 2 317 погибших военнослужащих в карабахской войне, тела которых прошли судмедэкспертизу.

В ночь на 10 ноября РФ, Азербайджан и Армения приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. Пашинян заявил, что это армия настояла на принятии Арменией совместного заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Армения Ереван

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