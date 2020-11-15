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Баку дал Еревану отсрочку на вывод людей из Кельбаджарского района

Баку дал Еревану отсрочку на вывод людей из Кельбаджарского района
Автомобиль с личными вещами переезжающих местных жителей в Карабахе
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Баку согласился продлить до 25 ноября процесс вывода армянских военных и населения из Кельбаджарского района (де-юре территория Азербайджана, ранее был под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики - ИФ).

В соответствии с трехсторонним соглашением премьера Армении, президентов России и Азербайджана, Ереван до 15 ноября 2020 года должен был возвратить этот район Азербайджану.

Как заявил начальник управления международного военного сотрудничества Минобороны Азербайджана Гусейн Махмудов, обращение армянской стороны было сделано к России. В ходе телефонного разговора между президентами Азербайджана и России обращение было передано Азербайджану.

Как пояснил представитель азербайджанского Минобороны, Кельбаджарский район охватывает большую территорию, а в этом направлении функционирует только одна дорога - Келбаджар-Зод-Варденис с ограниченной пропускной способностью. Кроме того, погодные условия ухудшаются, а география и рельеф местности сложный.

Он пояснил, что азербайджанские военнослужащие готовы к размещению в Кельбаджарском районе. По словам Махмудова, армянское население региона покидает регион. Он заверил, что азербайджанские военные не вмешиваются в процесс вывода армянского населения.

Махмудов добавил, что график вывода армянских военных и населения из Агдамского и Лачинского районов не меняется. Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября, а до 1 декабря - Лачинский район.

10 ноября в соответствии с договоренностями президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента РФ в зоне нагорно-карабахского конфликта установлен режим прекращения огня. Для контроля за выполнением этих договоренностей на территорию Нагорного Карабаха и Лачинский коридор было решено ввести российский миротворческий контингент.

Ни МИД, ни правительство Армении, ни власти непризнанной НКР не распространили в воскресенье информации о передаче данного района.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 15 ноября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах Азербайждан Армения

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