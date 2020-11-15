Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 ноября

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Основатель Московского индустриального банка скончался от коронавируса. Абубакар Арсамаков был членом партии "Справедливая Россия". В этом году он проиграл миллиардный иск Центробанку.

– СНБ Армении предотвратила убийство Пашиняна. По делу о покушении задержаны несколько оппозиционных политиков. СНБ утверждает, что заказчики убийства добивались смены власти.

– ЦИК Киргизии принял более 60 заявлений на участие в выборах президента. Среди желающих есть бывший врио президента Садыр Жапаров. Двое из 64 человек отозвали свои заявления.

– 10 человек погибли при пожаре в румынской больнице для больных COVID-19. Семь человек пострадали. Только один из них не был пациентом больницы.