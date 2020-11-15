ЦИК Киргизии принял более 60 заявлений на участие в выборах президента

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Период выдвижения кандидатур на должность президента Киргизии завершен, в Центральную избирательную комиссию поступило 64 заявления от желающих принять участие досрочных выборах главы государства, намеченных на 10 января, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского ЦИК.

"Прием заявлений от кандидатов в президенты завершен. В ЦИК, по состоянию на 22:40 (19:40 по Москве) субботы, поступило 64 заявления. Два заявления были отозваны", - сказал представитель пресс-службы.

Досрочные выборы президента Киргизии назначены на 10 января. Согласно утвержденному календарному плану, 15 ноября завершается период выдвижения кандидатур. Регистрация кандидатов осуществляется до 15 декабря. Предвыборная агитация начинается с 15 декабря и заканчивается за день до дня голосования - в 08:00 (05:00 мск) 9 января.

В числе кандидатов значатся Садыр Жапаров, сложивший в субботу полномочия главы государства и приостановивший исполнение обязанностей премьер-министра, экс-глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Абдиль Сегизбаев, лидер оппозиционной политической партии "Бутун Кыргызстан" (Единый Кыргызстан) Адахан Мадумаров, экс-спикер парламента Канат Исаев, бывший замминистра внутреннних дел Курсан Асанов.

Согласно действующей конституции Киргизии, полномочия президента страны перешли спикеру парламента Таланту Мамытову, а обязанности премьер-министра на время проведения выборов будет исполнять первый вице-премьер Киргизии Артем Новиков.

Президент Киргизии избирается сроком на шесть лет, одно и то же лицо не может быть избрано главой государства дважды. Президентом может быть избран гражданин Киргизии, не имеющий гражданства иностранного государства, не моложе 35 лет и не старше 70 лет, владеющий государственным языком и проживающий в республике в совокупности не менее 15 лет.

Кандидаты в президенты обязаны внести избирательный залог в размере 1 млн сомов ($11,7 тыс.), сдать экзамен на знание киргизского языка и собрать 30 тыс. подписей в свою поддержку.

После парламентских выборов в Киргизии 4 октября в Бишкеке начались митинги недовольных итогами голосования, которые переросли в беспорядки. 6 октября Центральная избирательная комиссия Киргизии признала итоги выборов недействительными. Вместе с тем в ходе митингов и собраний оппозиции прозвучали призывы к смене власти в стране. 9 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения, а 15 октября подал в отставку. 16 октября исполняющим обязанности президента Киргизии стал новый премьер-министр страны Садыр Жапаров. В тот же день парламент Киргизии отменил режим ЧП в Бишкеке.