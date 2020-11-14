10 человек погибли при пожаре в румынской больнице для больных COVID-19

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - 10 человек стали жертвами пожара, который произошел в Румынии в больнице, где занимались лечением больных коронавирусом COVID-19, сообщило в субботу агентство Associated press.

Еще семь человек получили критические повреждения. По данным местных экстренных служб, все погибшие и пострадавшие, за исключением одного человека, были пациентами больницы.

Пожар произошел в городе Пьятра-Нямц примерно в 353 километрах к северу от Бухареста.

Власти считают короткое замыкание наиболее вероятной причиной трагедии.