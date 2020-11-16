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Пилотируемый корабль Crew Dragon выведен на орбиту

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту, стартовавший к Международной космической станции (МКС), успешно выведен на орбиту, сообщило NASA.

Через 12 минут после старта вслед за отделением от второй ступени носителя корабль вышел на заданную орбиту и взял курс на МКС.

Многоразовая первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX через девять минут после старта осуществила успешную посадку на плавучую платформу Just Read the Instructions, расположенную в Атлантике в 536 км от космодрома.

Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon стартовала к МКС 15 ноября в 19:27 по времени Восточного побережья США (16 ноября в 03:27 мск) со стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Стыковка Crew Dragon с МКС по плану должна состояться через 27 часов после запуска.

В состав экипажа вошли астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соичи Ногучи. Их миссия на МКС продлится шесть месяцев. Астронавты присоединятся к членам 64-й экспедиции на МКС в составе командира станции космонавта "Роскосмоса" Сергея Рыжикова, его соотечественника Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс.

Запуск первого регулярного полета Crew Dragon-1 проводится в рамках коммерческой программы пилотируемых полетов NASA. По оценке американского космического агентства, стоимость одного места астронавта в корабле составляет около 58 млн долларов.

Первый тестовый полет Crew Dragon к МКС с астронавтами на борту SpaceX осуществила 30 мая. Этот запуск прервал почти девятилетний перерыв в американских пилотируемых миссиях после завершения программы шаттлов. С 2011 года астронавтов доставляли на МКС российские "Союзы", за места на которых NASA платит России.

После завершения миссии на МКС спускаемая капсула Crew Dragon-1 c астронавтами должна будет приводниться в Мексиканском заливе.

SpaceX Falcon 9 Crew Dragon-1 NASA JAXA МКС

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