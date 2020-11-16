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Пекин заявил США протест из-за новых мер против китайских компаний

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Китай заявил протест Соединенным Штатам в связи с указом президента США Дональда Трампа, который запрещает с 11 января 2021 года физическим и юридическим лицам из США покупку ценных бумаг компаний, которых Вашингтон считает связанными с китайскими военными.

В миреТрамп запретил инвестиции в компании, связанные с военными КНРЧитать подробнее

"Китайская сторона многократно выражала свою серьезную позицию по поводу неспровоцированных репрессий в отношении китайских предприятий со стороны США. Не считаясь с фактами, Соединенные Штаты определили, что соответствующие китайские предприятия контролируются военными, что не имеет под собой оснований и не согласуется с правовой практикой. Китай решительно протестует против этого", - говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

В нем отмечается, что Соединенные Штаты "неоднократно обобщали концепцию национальной безопасности, злоупотребляли государственной властью, оказывали давление на определенные китайские предприятия". Это, считает министерство, "серьезно противоречит принципам рыночной конкуренции и международным экономическим правилам, которые всегда рекламировали США".

Президент США Дональд Трамп ранее в ноябре подписал указ, запрещающий с 11 января 2021 года американским физическим и юридическим лицам покупку ценных бумаг китайских компаний, которые, как считают в Вашингтоне, связаны военными КНР. Запрет, по мнению Трампа, необходим, поскольку Китай использует американские инвестиции, чтобы укреплять обороноспособность и "напрямую угрожать США".

Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации США, что президент Трамп примет ряд дополнительных жестких мер в отношении Китая. По его данным, американская администрация планирует ввести санкции или ограничить торговлю с большим количеством китайских компаний, госструктур и чиновников за предполагаемую причастность к нарушению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Гонконге, а также в связи с угрозами национальной безопасности США.

Отмечается, что высокопоставленные чиновники администрации Трампа обсуждают расширение списка китайских компаний, которые, как считает Минобороны США, имеют связи с китайскими военными.

США Китай

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