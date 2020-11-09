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СМИ сообщили о планах США ввести санкции против Ирана до ухода Трампа

СМИ сообщили о планах США ввести санкции против Ирана до ухода Трампа
Флаги США и Ирана
Фото: Reuters

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести против Ирана новые жесткие санкции в оставшееся до конца его правления время, сообщило издание Axios, ссылаясь на израильские источники.

По сообщению издания, Белый дом в координации с Израилем и несколькими странами Персидского залива продвигает план введения серии новых антииранских санкций в ближайшие десять недель, остающиеся до инаугурации Джо Байдена 20 января.

Axios пишет, что в воскресенье в Израиль прибыл посланник администрации Трампа по Ирану Эллиот Абрамс, который провел встречу с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и советником по национальной безопасности Меиром Бен-Шаббатом для обсуждения плана санкций. В понедельник Абрамс должен будет встретиться с министром обороны Израиля Бенни Ганцем и министром иностранных дел Габи Ашкенази, чтобы проинформировать их о плане.

По данным израильских источников издания, администрация Трампа считает, что такой новый "поток" санкций усилит давление на иранцев и усложнит для администрации Байдена возвращение к ядерной сделке 2015 года.

За последние несколько недель администрация Трампа при поддержке израильского дипломатического и силовых ведомств подготовила целевой список иранских организаций, которые будут подвергнуты санкциям. По данным израильских источников, планируемые санкции не связаны с иранской ядерной программой. Скорее всего, они будут отменены администрацией Байдена и откроют дверь для возобновления ядерной сделки 2015 года.

Цель состоит в том, чтобы до 20 января ввести "как можно больше санкций" против Ирана, связанных с его программой создания баллистических ракет, помощью террористическим организациям и нарушениями прав человека Ираном, отмечает издание.

После Израиля Абрамс для обсуждения плана отправится в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, которые, как подчеркивает издание, очень обеспокоены будущей политикой администрации Байдена в отношении Ирана. Ожидается, что 18 ноября в Израиль прибудет госсекретарь США Майк Помпео в рамках своей последней служебной поездки, которая будет посвящена усилению давления на Иран.

Тем временем в воскресенье президент Ирана Хасан Рухани призвал Вашингтон "компенсировать ошибки" администрации Трампа и вернуть США в международные соглашения. Рухани, выступая на заседании Координационного совета по экономике, заявил, что "политика максимального давления США обречена на провал".

"США пора вернуться на путь верности международным обязательствам и уважения международного права", - сказал он.

Отношения между Ираном и США обострились при администрации Трампа, особенно после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действия - соглашения, заключенного в 2015 году. Затем Вашингтон вернул экономические санкции против Ирана.

США Иран Дональд Трамп

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