Минобороны США добавило в "черный список" четыре компании из Китая

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны США добавило дополнительно четыре китайские компании в свой санкционный список "военных компаний".

В опубликованный список "коммунистических китайских военных компаний" вошли China Construction Technology Co. Ltd. (CCTC), China International Engineering Consulting Corp. (CIECC), China National Offshore Oil Corp. (CNOOC) и Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC). Все они подозреваются американской разведкой в сотрудничестве с военным руководством Китая.

"Министерство полно решимости обнаруживать и противодействовать стратегии развития военно-гражданского слияния Китайской Народной Республики (КНР), которая поддерживает цели модернизации Народно-освободительной армии, обеспечивая ее доступ к передовым технологиям и опыту, приобретенным и разработанным даже теми компаниями КНР, университетами и исследовательскими программами, которые кажутся гражданскими организациями", - говорится в сообщении Пентагона.

Минобороны напомнило, что первоначальный список компаний был предоставлен Конгрессу США в июне 2020 года. Министерство пообещало обновлять его по мере необходимости.