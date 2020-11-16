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И.о. министра обороны США и генсек НАТО обсудили "российскую угрозу"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер, который занял этот пост после отставки Марка Эспера, обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом проблему угрозы, "исходящей от России", сообщил Пентагон.

"И.о министра Миллер и генсек Столтенберг обсудили вопросы, связанные с угрозами со стороны России и вызовами со стороны Китая", - говорится в распространенном Пентагоном сообщении о состоявшейся телефонной беседе двух руководителей.

В нем говорится, что они также затронули "важные вопросы, возникающие в трансатлантическом альянсе, и преемственность политики США после смены руководства".

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп отправил Марка Эспера в отставку с поста главы Пентагона и назначил временно исполняющим обязанности министра обороны директора Национального контртеррористического центра США Кристофера Миллера. Американские СМИ сообщали, что Эспер заранее подготовил заявление об отставке, поскольку они с Трампом давно не ладят. Так, летом они разошлись во мнениях по вопросу о привлечении военных к подавлению протестов, прокатившихся по США этим летом.

США Пентагон НАТО Йенс Столтенберг Кристофер Миллер

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