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Глава Минобороны США подготовил заявление об отставке

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны США Марк Эспер подготовил заявление об отставке, сообщает телеканал NBC со ссылкой на трех чиновников военного ведомства.

Министры правительства во время президентских выборов нередко готовят заявления об отставке без даты, сообщает телеканал. После того как выборы состоятся, президент решает, принимать это заявление или оставить министра на второй срок.

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Между тем, по данным телеканала, Эспер заранее подготовил заявление об отставке, поскольку он и президент Дональд Трамп давно не ладят, так как разошлись во мнениях относительно использования военных для подавления протестов, прокатившихся по США этим летом.

Ранее Politico сообщало, что Трамп и его главные помощники планируют масштабную перестройку кабинета министров в случае победы на выборах.

Среди потенциальных кандидатов на отставку назывались директор ФБР Крис Рэй, директор ЦРУ Джина Хаспел и глава Пентагона Марк Эспер.

Кроме того, по данным газеты, ожидаются отставки министра образования Бетси ДеВос и министра торговли Уилбура Росса.

США Марк Эспер

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