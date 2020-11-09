Трамп отправил в отставку главу Пентагона

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил, что освободил от должности министра обороны страны Марка Эспера и назначил временно исполняющим обязанности главы Пентагона директора Национального контртеррористического центра США Кристофера Миллера.

"Я рад объявить, что Кристофер Миллер, глубокоуважаемый директор Национального контртеррористического центра (единогласно одобренный Сенатом) будет временно исполняющим обязанности министра обороны, и решение вступает в силу немедленно", - написал Трамп в твиттере.

"Крис будет делать великолепную работу! Марк Эспер уволен. Я хотел бы поблагодарить его за службу", - добавил президент.

На прошлой неделе телеканал NBC сообщил, что министр обороны США Марк Эспер подготовил заявление об отставке, поскольку он и Трамп давно не ладят, так как разошлись во мнениях относительно использования военных для подавления протестов, прокатившихся по США этим летом.