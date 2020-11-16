В Ереване вновь начался митинг за отставку премьера Пашиняна

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В центре Еревана на площади Свободы проходит многотысячный митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент "Интерфакса".

Митинг начался на фоне задержаний и вызова в Службу национальной безопасности и следственные органы оппозиционных лидеров.

Протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как премьер Армении совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также о передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято как капитуляция. Протестующие требовали отставки Пашиняна.

Между тем, Служба национальной безопасности (СНБ) Армении заявила о предотвращении попытки убийства премьер-министра республики. По подозрению в подготовке покушения были задержаны председатель оппозиционной партии "Родина" Артур Ванецян, бывший руководитель парламентской фракции возглавляемой бывшим президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии Ваграм Багдасарян, командир добровольческого отряда "Сисакан" Ашот Минасян.

Суд в Ереване решил отклонить ходатайство следствия об аресте Багдасаряна. Рассмотрение ходатайств по Ванецяну и Минасяну продолжается.