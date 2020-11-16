Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:44Заразились
на 16.11В России 1 948 603+22 778В мире 54 370 186+443 028

В Ереване вновь начался митинг за отставку премьера Пашиняна

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В центре Еревана на площади Свободы проходит многотысячный митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент "Интерфакса".

Митинг начался на фоне задержаний и вызова в Службу национальной безопасности и следственные органы оппозиционных лидеров.

Протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как премьер Армении совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также о передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято как капитуляция. Протестующие требовали отставки Пашиняна.

Между тем, Служба национальной безопасности (СНБ) Армении заявила о предотвращении попытки убийства премьер-министра республики. По подозрению в подготовке покушения были задержаны председатель оппозиционной партии "Родина" Артур Ванецян, бывший руководитель парламентской фракции возглавляемой бывшим президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии Ваграм Багдасарян, командир добровольческого отряда "Сисакан" Ашот Минасян.

Суд в Ереване решил отклонить ходатайство следствия об аресте Багдасаряна. Рассмотрение ходатайств по Ванецяну и Минасяну продолжается.

Армения Ереван Никол Пашинян

Новости по теме

Новости
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Ереван пообещал наказать офицеров за неоправданную гибель армянских солдат

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Минск потребовал от Варшавы выдать основателей телеграм-канала Nexta

Минск потребовал от Варшавы выдать основателей телеграм-канала Nexta

Пашинян анонсировал кадровые перестановки в правительстве Армении

Пандемия коронавируса

Эффективность COVID-вакцины компании Moderna оценили в 94,5%

Эффективность COVID-вакцины компании Moderna оценили в 94,5%
Пандемия коронавируса

Глава ВОЗ назвал появление вакцины недостаточным для победы над COVID

Глава ВОЗ назвал появление вакцины недостаточным для победы над COVID

Российские миротворцы завершили развертывание постов в Карабахе

Российские миротворцы завершили развертывание постов в Карабахе
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян признал ошибки армянского руководства в Карабахе

В Перу образовался вакуум власти после отставки временного президента

В Перу образовался вакуум власти после отставки временного президента
Пандемия коронавируса

В штате Вашингтон объявили о новых ограничениях из-за COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');