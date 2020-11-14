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Бывшего шефа спецслужб Армении обвинили в подготовке убийства Пашиняна

Бывшего шефа спецслужб Армении обвинили в подготовке убийства Пашиняна
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Руководитель оппозиционной партии "Родина", бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян задержан сотрудниками этого ведомства.

Как сообщила журналистам его адвокат Лусине Саакян, Ванецяна обвиняют в соучастие в организации массовых беспорядков, подготовке к захвату государственной власти и подготовке убийства государственного деятеля. Она пояснила, что в последнем пункте имеется в виду премьер Армении Никол Пашинян.

"Лишь яркое воображение могло заставить власти додуматься до предъявления обвинения в подготовке захвата власти и подготовке убийства Никола Пашиняна. Это неприкрытое политическое преследование", - отметила Саакян.

Саакян напомнила, что "Ванецян в числе других оппозиционных лидеров выступал против подписанного премьером соглашения по Карабаху".

В ночь на 10 ноября демонстрантами был избит спикер парламента Армении Арарат Мирзоян.

Армения Никол Пашинян Артур Ванецян

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