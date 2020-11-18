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Путин высоко оценил действия Пашиняна в критической для Армении ситуации

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин дал высокую оценку действиям премьер-министра Армении Никола Пашиняна, решившего незамедлительно прекратить боевые действия с Азербайджаном.

"Ситуация начала складываться таким образом, произошло то, что можно было предвидеть, а именно вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль Шушу (один из ключевых городов в Нагорном Карабахе, находится в нескольких километрах от столицы непризнанной НКР Степанакерта - ИФ). И как абсолютно справедливо и по-честному, обращаясь к своему народу сказал вчера премьер-министр Пашинян, ситуация сложилась критическая для армянской стороны. Счет шел на часы. Возможно было взятие Степанакерта и дальнейшее движение", - сказал Путин в эфире телеканала Россия-24 (ВГТРК).

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Поэтому, по словам президента РФ, "в этих условиях и, сказать прямо, в интересах армянской стороны было немедленно прекратить боевые действия". "Где уж здесь было проводить дополнительные консультации в рамках минской группы ОБСЕ. Это было просто нереалистично, надо было исходить из реалий, которые сложились, на поле боя в данный момент времени. Мы так и сделали в интересах как армянского, так и азербайджанского народов", - подчеркнул Путин.

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Владимир Путин Армения Никол Пашинян

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