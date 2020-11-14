Руководителя партии "Адеквад" задержали в Армении

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Армении задержала руководителя оппозиционной партии "Адеквад" Артура Даниеляна.

Соратники Даниеляна сообщили об этом в фейсбуке и выложили кадры с места событий. Полицейские задержали несколько членов "Адеквада".

Беспорядки и протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как премьер Армении Никола Пашинян совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято как капитуляция.

Даниелян после соглашения по Карабаху обвинил Пашиняна в предательстве.

Ранее в субботу Служба национальной безопасности (СНБ) Армении заявила о предотвращении попытки убийства Пашиняна.

По подозрению в подготовке преступления задержаны председатель оппозиционной партии "Родина", экс-директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян, бывший руководитель парламентской фракции возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии Ваграм Багдасарян, член партии "Дашнакцутюн", командир добровольческого отряда, сообщает пресс-служба СНБ.

По данным следствия, участники преступного сговора намеревались убить премьер-министра Армении и добиться смены власти.