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ВОЗ заявила, что здравоохранение в Европе и Америке работает на пределе возможностей

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Ситуация в Европе, а также в Южной и Северной Америке вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку системы здравоохранения в ряде стран работают на пределе возможностей, заявил в понедельник гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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"Прямо сейчас мы чрезвычайно обеспокоены ростом числа случаев COVID-19, который мы наблюдаем в некоторых странах. В особенности это заметно в Европе и Южной и Северной Америке, где медработники и службы здравоохранения доведены до критической точки", - сказал он на пресс-конференции.

Глава ВОЗ отметил, что "поступают воодушевляющие новости о вакцинах".

Он добавил, что "пришло время инвестировать в системы здравоохранения, чтобы избежать в дальнейшем новой волны вируса".

По данным портала Worldometers, отслеживающего ситуацию с коронавирусом, за время пандемии в мире зафиксировано 55,1 млн случаев заражения COVID-19. Более 1,3 млн человек скончались, еще 38 млн выздоровели.

Хроника 09 января – 16 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
ВОЗ Европа США коронавирус

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