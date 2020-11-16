Глава ВОЗ назвал появление вакцины недостаточным для победы над COVID

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Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Появление вакцины позволит взять распространение коронавируса под контроль, но само по себе не покончит с пандемией COVID-19, предупредил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"С момента возникновения пандемии мы знали, что вакцина сыграет решающую роль в том, чтобы взять ее под контроль. Но важно отметить, что вакцина дополнит другие рычаги, которые у нас имеются, а не заменит их", - написал гендиректор ВОЗ в понедельник в своем твиттере.

По его словам, необходимо будет продолжить наблюдение, тестирование, лечение, изоляцию, выявление контактов и карантин, побуждение людей проявлять осторожность.

"Первоначально поставки вакцин против COVID-19 будут ограниченными, приоритет будет отдаваться медработникам, пожилым людям и другим категориям населения из группы риска", - сообщил гендиректор ВОЗ.

"Это, как мы надеемся, поможет сократить число смертей, поможет системе здравоохранения справиться со своими задачами, но у вируса все еще останется много простора для деятельности", - предостерег Гебрейесус.

В мире разработано несколько вакцин от коронавируса, которые находятся на разных стадиях испытаний. Первой российской вакциной стала разработка института имени Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Ее эффективность оценена в 92%.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. Над третьей вакциной работает центр имени Чумакова.

Среди мировых производителей, в частности, препарат разработали Pfizer и BioNTech. Они сообщили, что их вакцина во время испытаний показала более чем 90% эффективности.