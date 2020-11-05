СК Белоруссии обвинил блогера Путило в организации массовых беспорядков

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Создатель белорусского оппозиционного телеграм-канал Nexta (признан в Белоруссии экстремистским - ИФ), блогер Степан Путило, а также бывший главный редактор канала Роман Протасевич привлечены в качестве обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.

В сообщении на сайте Следственного комитета в четверг говорится, что в отношении граждан Белоруссии Путило и Протасевича вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок – в соответствии со статьями 293 и 342 УК Белоруссии.

Кроме того, в отношении Путило и Протасевича возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 130 УК в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. В СК пояснили, что речь идет о представителях власти и сотрудниках правоохранительных органов. По данным следствия, с августа по сентябрь обвиняемые использовали для этого созданные и управляемые ими телеграм-каналы.

В СК отмечают, что в ходе изучения информации, размещенной в телеграм-каналах Nexta и Nexta Live, следствием зафиксированы и приобщены к материалам уголовного дела "неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения".

Специалисты государственного комитета судебных экспертиз провели психо-лингвистическую экспертизу, ее результаты приобщены к материалам уголовного дела и "подтверждают выводы следствия".

УСК по городу Минску продолжает расследование уголовного дела о массовых беспорядках и других нарушениях общественного порядка, происходивших в Минске с 9 августа этого года и продолжающихся по настоящее время.

В Белоруссии почти три месяца продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Светлана Тихановская заняла второе место, набрав немногим более 10% голосов.

Белорусская оппозиция и западные страны не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными. Сторонники Тихановской требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.