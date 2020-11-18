Что случилось этой ночью: среда, 18 ноября

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Избирком Джорджии назвал срок подсчета голосов на выборах президента. Голоса в штате пересчитывают вручную. Итоговый результат объявят в пятницу.

– Лидеры ОПЕК+ взяли две недели на оценку очевидного-невероятного. Экспортеры нефти организованно сократитили добычу, чтобы спастись от падения цен. Какое-то время им придется сдерживать темпы добычи из-за эпидемии.

– Трамп уволил директора Агентства по кибербезопасности США. Причиной стала работа агентства во время президентских выборов. Трамп заверил, что, несмотря на многочисленные нарушения, выборы остались непроницаемыми для иностранных спецслужб.

– Израильская армия нанесла удары по Сирии. Удар направлен против сирийских и иранских военных. По данным сирийского агентства, при обстреле погибли три человека.

– Сборная Испании со счетом 6:0 победила Германию в Лиге наций УЕФА. Испания получила путевку в финальную стадию Лиги наций. Три гола в матче забил Ферран Торрес.