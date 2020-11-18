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Что случилось этой ночью: среда, 18 ноября

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Избирком Джорджии назвал срок подсчета голосов на выборах президента. Голоса в штате пересчитывают вручную. Итоговый результат объявят в пятницу.

– Лидеры ОПЕК+ взяли две недели на оценку очевидного-невероятного. Экспортеры нефти организованно сократитили добычу, чтобы спастись от падения цен. Какое-то время им придется сдерживать темпы добычи из-за эпидемии.

– Трамп уволил директора Агентства по кибербезопасности США. Причиной стала работа агентства во время президентских выборов. Трамп заверил, что, несмотря на многочисленные нарушения, выборы остались непроницаемыми для иностранных спецслужб.

– Израильская армия нанесла удары по Сирии. Удар направлен против сирийских и иранских военных. По данным сирийского агентства, при обстреле погибли три человека.

– Сборная Испании со счетом 6:0 победила Германию в Лиге наций УЕФА. Испания получила путевку в финальную стадию Лиги наций. Три гола в матче забил Ферран Торрес.

Новости

Израильская армия нанесла удары по Сирии

Израильская армия нанесла удары по Сирии

Избирком Джорджии назвал срок подсчета голосов на выборах президента

Трамп уволил директора Агентства по кибербезопасности США

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