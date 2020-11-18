Лидеры ОПЕК+ взяли две недели на оценку очевидного-невероятного

Заправочная станция государственной ливийской компании OilLibya в Яунде, Камерун (архив) Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC), сопредседателями которого являются лидеры соглашения – Россия и Саудовская Аравия, отложили на две недели принятие рекомендации по тому, стоит ли увеличивать нефтедобычу на 2 млн б/с или лучше подождать, хотя очевидных причин для роста спроса или невероятных событий для падения предложения не предвидится. Торговцы нефтью, вероятно, разочарованы, но это не помешало успешному размещению еврооблигаций Saudi Aramco.

Рынок затаил дыхание

Страны ОПЕК и не-ОПЕК в апреле текущего года приняли решение о беспрецедентном согласованном сокращении добычи нефти после падения на четверть спроса на нефть из-за пандемии COVID-19. Решение было принято сразу на два года, но с постепенным наращиванием производства. Так, если в мае-июне сокращение должно было составить 9,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года (при этом для России и Саудовской Аравии были приняты отдельные базы отсчета – 11 млн б/с), то с июля предполагалось наращивание добычи на 2 млн б/с (это повышение было перенесено на август), а с января 2021 года – еще на 2 млн б/с с удержанием этого уровня до мая 2022 года.

Ноябрь принес много неожиданностей нефтяному рынку, как приятных, так и неприятных – возобновление карантинов для сдерживания COVID-19, а также оправившаяся после военного конфликта нефтедобыча в Ливии играют против ОПЕК+, но появление вакцины от заболевания дает надежду на то, что спрос восстановится быстрее. Не надо забывать и о сезонности – зимой спрос всегда слабее.

Влияние этих факторов хорошо прослеживается и в том, как ведут себя цены на нефть – если возобновление карантинов увело их ниже $40 за баррель – уровня, вокруг которого они колебались с мая этого года, то после информации об успешных испытаниях вакцины цены взмыли сразу до $45 за "бочку".

На прошедшей накануне встрече технического комитета ОПЕК+, где эксперты обсуждают состояние рынка и иногда возможные варианты действий организации, участники дали министерскому комитету ОПЕК+ рекомендацию отложить повышение добычи с января 2021 года на три-шесть месяцев. В результате цены на нефть утром в день заседания выросли почти на 1% – до $44,2 за баррель.

Арабский сказ

Заседание JMMC как обычно началось с видения проблем и перспектив рынка лидеров ОПЕК+ – министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана и бывшего министра энергетики, вице-премьера РФ Александра Новака.

Абдулазиз бен Сальман отметил, что новости о появлении вакцин дали возможность "увидеть свет в конце тоннеля". Оптимизм также вызывает устойчивый спрос в Азии, в частности, Китае и Индии. Но, по его словам, возврат локдаунов напоминает, что "вирус все еще может нарушить планы восстановления". "Еще предстоит пройти путь, прежде чем мы выйдем из длинного туннеля пандемии", - сказал принц.

"Не стоит забывать и о дополнительных баррелях, которые недавно вернулись на рынок", – добавил министр, очевидно имея в виду Ливию, которая почти весь год добывала около 100 тыс. б/с, а в октябре вышла уже на 450 тыс. б/с, направляясь к цели в 1,3 млн б/с по итогам ноября.

Принц не забыл упомянуть о необходимости соблюдать условия соглашения ОПЕК+, ведь некоторые страны соблюдают его не полностью, и для них был придуман механизм компенсаций "недосдачи" в будущем. Саудовская Аравия даже грозила разорвать соглашение, если недосокращенные объемы не будут компенсированы. Но срок компенсаций уже однажды перенесли с конца сентября на конец года, а некоторые страны по-прежнему не выполняют соглашение.

Но в этот раз принц лишь поблагодарил ОАЭ и Анголу за усилия в плане компенсаций. По расчетам "Интерфакса", Ангола сократила свой "долг" со 130 тыс. б/с до 20 тыс. б/с. Чего не скажешь о самом злостном нарушителе – Ираке, который, имея на конец июля долг в 855 тыс. б/с, снизил его к ноябрю лишь до 610 тыс. б/с. В целом, на конец октября, накопленное "недосокращение", по словам источника "Интерфакса" составляло 2,35 млн б/с (в расчете на месяц).

Как констатировал принц, а затем и ОПЕК+ в итоговом пресс-релизе, в период с мая по октябрь ОПЕК+ убрала с рынка около 1,6 млрд баррелей, включая добровольные сокращения (Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Омана в июне - ИФ), а также компенсировали 768 тыс. б/с ранее превышенных объемов добычи, что привело к достижению 99,5% исполнения обязательств по сделке.

"И хотя стакан заполнен на 99,5%, некоторые предпочитают зацикливаться на 0,5%, на каплях воды у самого края стакана. Но мы должны поддерживать высокий уровень соответствия, сохраняя при этом гибкость и ловкость для корректировки наших обязательств в меняющихся рыночных условиях", – увещевал министр Саудовской Аравии.

"Мы, как группа, не хотим давать рынкам повод для негативной реакции. Рынки не будут благосклонно относиться к тем, кто не придерживается договоренностей. Вот почему мы должны быть готовы действовать в соответствии с требованиями рынка. Недавно я сказал, что мы должны быть готовы изменить условия нашего соглашения, если это будет необходимо. Твердая приверженность соглашениям, а также гибкость и проактивность должны оставаться руководящими принципами нашей работы сегодня и в будущем, чтобы заниматься тем, что необходимо", – резюмировал принц.

Петелька-крючочек

Выступавший далее Новак также высказался за то, что восстановление рынка находится под угрозой из-за возобновления карантинных мер, но появление вакцины дает надежду на то, что спрос будет спасен. В качестве воодушевляющих мер российский министр назвал и то, что мир лучше понимает, как бороться с пандемией. "Новые ограничительные меры имеют меньший эффект на спрос, и мы видим существенный эффект от разработки вакцин", – заметил он.

Однако в качестве негативных для спроса факторов Новак обозначил изменение поведения потребителей, правда уже в целом после кризиса, а также предстоящую зиму – обычно в зимние периоды спрос на нефть слабее, чем летом. "Необходимо продолжать быть приверженными взятым на себя обязательствам, особенно в условиях сегодняшних и продолжающихся неопределенностей и той конъюнктуры, которая складывается в период зимнего спроса", – сказал он.

"В подобных непростых условиях нашей задачей остается учет всех факторов неопределенности, разработка объективных рекомендаций по обеспечению рыночного равновесия", – подчеркнул вице-премьер.

Новак, который на прошлой неделе пересел из министерского кресла в кресло вице-премьера по ТЭК, заявил, что несмотря на это, "мы продолжаем вместе взаимодействовать, потому что Российская Федерация придает особое значение нашей кооперации в рамках исторической декларации о сотрудничестве (ОПЕК+)".

Ранее президент РФ Владимир Путин говорил о готовности для балансировки рынка не только продлить действующие ограничения, но даже углубить их. Новак обсуждал с российскими компаниями возможность продления сделки на первый квартал 2021 года.

Что-то пошло не так...

Успокоив бдительность игроков рынка, министры ушли на совещание, однако через два часа вышли без рекомендации.

По итогам вышел пресс-релиз, где было сказано, что страны ОПЕК+ должны оставаться бдительными и быть готовыми действовать, когда потребует ситуация на нефтяном рынке, министерский комитет вынесет свою рекомендацию для министров всех стран-участников, заседание которых намечено на 1 декабря. Цены на нефть пошли вниз.

Нефтяной рынок находится в очень изменчивом состоянии, чтобы принимать решение по квотам сейчас, заявил Абдулазиз бен Сальман в интервью телеканалу ASHARQ TV. "Сейчас мы находимся в ситуации, когда все меняется в одночасье", - сказал принц. "Ситуация нестабильная, поэтому принимать решение сейчас неправильно с профессиональной точки зрения", – отметил Абдулазиз бен Сальман, добавив, что ОПЕК+ рассматривает все варианты.

Пресс-служба правительства РФ распространила сообщение по итогам участия Новака в заседании, где говорилось: "по итогам заседания страны-участницы соглашения договорились продолжить изучение ситуации со спросом и предложением на рынке в IV квартале 2020 года и рассмотреть свои дальнейшие действия на мировом нефтяном рынке в 2021 году в ходе следующей министерской конференции стран ОПЕК и не-ОПЕК, запланированной на 1 декабря 2020 года".

А за окном шел снег и рота красноармейцев

Параллельно шло размещение еврооблигаций Saudi Aramco, которые традиционно пользуются ажиотажным спросом среди инвесторов. В конце 2019 года Россия очень не хотела, но все-таки поддержала предложение Саудовской Аравии продлить ограничения ОПЕК+ также на зимние месяцы, и происходило это в преддверии IPO Saudi Aramco.