Избирком Джорджии назвал срок подсчета голосов на выборах президента

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Пересчет голосов в штате Джорджия должен закончиться в среду, цитирует CNN представителя избирательной комиссии штата Габриэля Стерлинга.

По его словам, осталось посчитать всего около 300 тыс. бюллетеней из почти 5 млн.

Он отметил, что штат работает в хорошем темпе, что позволит закончить пересчет голосов в среду, а уже в пятницу подтвердить результаты президентских выборов.

Стерлинг сообщил, что 78 из 159 округов Джорджии уже завершили аудит. Из них 57 округов не обнаружили никаких расхождений, а 21 округ лишь на один голос отличался от первоначального подсчета.

"У нас есть 159 округов, и подавляющее большинство из них делают все правильно", - сказал Стерлинг.

Между тем, представители избирательной комиссии в Джорджии заявили, что около 2 755 голосов не были включены в первоначальные результаты округа Фейетт. Данная ошибка была обнаружена в ходе продолжающейся проверки президентских выборов в штате.

Кроме того, сообщается о 2тыс. 600 неучтенных бюллетенях, найденных в округе Флойд.

Отмечается, что благодаря этим неучтенным бюллетеням Трамп наберет чуть более 1,2 тыс. голосов, что лишь немного сократит разницу между ним и Байденом, но не скажется на общем результате по штату.

Стерлинг добавил, что округ Уолтон также может иметь 224 бюллетеня, которые не были подсчитаны. Чиновники выясняют этот вопрос.

На данный момент Трамп после подсчета 99% голосов в штате уступает Байдену с 49,2% против 49,5%.

Между тем, предвыборный штаб Трампа обдумывает запрос о пересчете голосов в Висконсине.

По данным Associated Press, все 72 округа штата Висконсин в настоящее время завершили процесс подсчета голосов.

Согласно результатам, Байден лидирует примерно на 0,7 процентных пункта.

"Юридическая команда продолжает изучать проблемы с нарушениями в Висконсине и оставляет открытыми все юридические варианты, включая пересчет голосов и аудит", - говорится в заявлении юрисконсульта Дженны Эллис.

У кампании есть время до 17 часов среды, чтобы запросить пересчет голосов. Процедура обойдется в $8 млн.

Маловероятно, что пересчет голосов изменит исход голосования в Висконсине, так как существующий разрыв в более чем 20 тыс. голосов достаточно велик.